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الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:30 ص
الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك علاقة بين الغذاء وسرطان الثدى نتيجة الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية، ما يحفز إفراز هرمون الاستروجين والبرولاكتين الذين يعملان على تغيير المقاومة المناعية للثدى معرضا إياه لنمو الأورام السرطانية.
 
وأضافت وزارة الصحة، أن زيت السمك (أوميجا -3) قد يقى الإنسان من الإصابة بالسرطان ويمنع ظهورالأورام ونموها، مؤكدة أهمية الفحص المبكر للكشف عن الأورام .
 
وتابعت وزارة الصحة، أنه فى مطلع يوليو المقبل ستبدأ المبادرة القومية للكشف المبكر عن أورام الثدى فى 9 محافظات بالمجان، على أن يكون الكشف من خلال وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بالمحافظات.
 

الصحة

الدهون الحيوانية

سرطان الثدى

الغذاء

اليوم السابع بلس

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