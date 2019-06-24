السيطرة على كسر ماسورة غاز وإصلاحها بالمنتزة فى الإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

نجح فريق عمل حى المنتزة أول بالاسكندرية من السيطرة على كسر فى ماسورة غاز بمنطقة الراس السوداء التابعة لنطاق الحى.

ومن جانبه قال حمدى شامة رئيس حى المنتزة أول فى تصريحات لـ " اليوم السابع"أن السبب كان خلال عمل شركة الغاز الطبيعى بأعمال إنشاءات بالمنطقة وقع "بلف" و تم السيطرة علية فى الحال ، بإغلاق الماسورة الرئيسية، واستدعاء الطوارئ والحماية المدنية والسيطرة علية فى الخال، ونفى رئيس الحى اخلاء اى مواطنين من المنازل مؤكدا على أن العمل يسيير بشكل طبيعى فى المنطقة.

يذكر أن الاسكندرية تعمل حاليا على إدخال الغاز الى المنازل، فى المناطق المحرومة شرق الاسكندرية وصولا الى منطقة أبو قير.