السفير اليابانى بالقاهرة: السيسي سيمثل 50 دولة أفريقية فى قمة العشرين

كتبت رباب فتحى

قال السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة العشرين مهمة للغاية لأن أفريقيا مهمة، ودُعى إلى القمة بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقى، ونتوقع منه مشاركة فعالة، لأنه سيمثل 50 دولة أفريقية، وسيساهم فى إيصال الصوت الأفريقى عبر هذه القمة.

وأضاف السفير فى مؤتمر صحفى أن اجتماعات وزراية تمت بالفعل للتجهيز لهذه القمة، حيث شارك وزير المالية فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، كما حضر وزير الاتصالات فى الاجتماعات التحضيرية، وناقشوا الاقتصاد العالمى، والتجارة والاقتصاد الرقمى.

وأوضح السفير أن مشاركة أفريقيا مهمة فى هذه القمة، لأن هناك سببا اقتصاديا، حيث نما الوعى العالمى بشأن الدول النامية التى يكون لديها فرص كبيرة للطلب والنمو، لاسيما مع جمود النمو فى الدول المتقدمة. وأفريقيا بشكل خاص مهمة للغاية لتعزيز النمو الاقتصاد العالمى.

وتابع قائلا إن وجود مصر فى هذا المحفل العالمى تمثيلا عن إفريقيا مرحب به. كما سيكون هناك بعض المناقشات الثنائية على هامش القمتين المتوقعتين، بين مصر واليابان لدفع العلاقات قدما.