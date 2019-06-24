السجن 5 سنوات لأحد أعضاء الإرهابية بالشرقية لتحريضه على العنف

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة 5 سنوات لتحريضه علي العنف بأبوكبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامي، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.

وتعود أحداث القضية رقم 96 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة أبوكبير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة أبوكبير، يفيد ضبط" أحمد م ع " موظف لقيامه بالانضمام لجماعة إرهابية تحرض علي العنف ضد الدولة ، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالته لدائرة إرهاب الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.