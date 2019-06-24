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الزراعة تمد عمل لجان استلام وفرز التقاوى الشتوية بمحطات الغربلة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:01 م
الزراعة تمد عمل لجان استلام وفرز التقاوى الشتوية بمحطات الغربلة زراعة التقاوى - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة  لقطاع الخدمات الزراعية، إنه تقرر  مد عمل لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى للوصول إلى المستهدف استلامة، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية، للبدء فى إعدادها وتجهيزها، استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأضاف "إبراهيم"، فى  تصريحات " اليوم السابع"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات، للتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام، وأن هذه اللجان تواصل عملها  حاليا،  حتى تصبح  التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

وأوضح  رئيس إنتاج التقاوى، أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الإدارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين  من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة وخاصة أن تكون التقاوى  ذات جودة عالية، نظيفة خالية من أى آفات مرضية.

 


انتاج التقاوى

التقاوى الشتوية

محطات الغربلة

المحاصيل الصيفية

الخدمات الزراعية

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