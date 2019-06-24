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الرى: إزالة 46 ألف و187 مخالفة على النيل و52 ألف و 515 آخرين منذ عام 2015

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:00 ص
الرى: إزالة 46 ألف و187 مخالفة على النيل و52 ألف و 515 آخرين منذ عام 2015 تعديات على الينل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تمت إزالة 46 ألف و 187 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة منذ عام  2015 وحتى الأن .

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 52 ألف و 515 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، التى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


وزارة الرى

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

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