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الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:11 ص
الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 6 أعوام ذهب-ارشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتحوم قرب أعلى مستوى في ستة أعوام الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على اتجاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعزيز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1403.88 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وسجل الذهب 1410.78 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.5% إلى 1407.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إنه لا يسعى لحرب مع إيران، ولكن التوترات تظل شديدة بين الخصمين اللدودين، ومن المقرر أن تعلن واشنطن عقوبات إضافية على إيران اليوم.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 15.37 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.9% إلي 812.63 دولار.

وصعد البلاديوم 1.1 % إلى 1516.70 دولار للأوقية.


أسعار الذهب

الذهب

الولايات المتحدة

البنك المركزى

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