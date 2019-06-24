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الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى طوخ بالقليوبية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:50 ص
الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى طوخ بالقليوبية حريق مزرعة دواجن - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ ٤ سيارات للسيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن على مساحة ٣ قراريط بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ، حيث أتت النيران على جميع محتويات المزرعة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطاراً بشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية كفر منصور، تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بـ ٤ سيارات إطفاء بقيادة النقيب محمد رجب وتمت السيطرة على الحريق .

وبالمعاينة الأولية تبين إن المزرعة على مساحة ٣ قراريط وأتت النيران على جميع محتوياتها، مما أسفر عن نفوق عدد كبير من الدجاج دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

 


حريق مزرعة دواجن

قرية كفر منصور

طوخ

الحماية المدنية بالقليوبية

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