الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى طوخ بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ ٤ سيارات للسيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن على مساحة ٣ قراريط بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ، حيث أتت النيران على جميع محتويات المزرعة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطاراً بشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية كفر منصور، تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بـ ٤ سيارات إطفاء بقيادة النقيب محمد رجب وتمت السيطرة على الحريق .

وبالمعاينة الأولية تبين إن المزرعة على مساحة ٣ قراريط وأتت النيران على جميع محتوياتها، مما أسفر عن نفوق عدد كبير من الدجاج دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .