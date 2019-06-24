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الحبس عامين لـ 4 متهمين من بينهم سورى الجنسية بتهمة تهريب الأدوية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:08 م
الحبس عامين لـ 4 متهمين من بينهم سورى الجنسية بتهمة تهريب الأدوية المستشار على الهوارى - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالحبس عامين لمندوب مبيعات بشركة أدوية و3 آخرين بينهم سورى الجنسية لاتهامهم بتهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرا لنقصها فى السوق المحلى، وكما قضت ببراءتهم من تهمة استعمال محررات مزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

كشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية "سورى الجنسية" بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة، فضلا عن عدم الترخيص له من الاساس لمزاولة النشاط.

توصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفى أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن.

 


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احتكار الادوية

العربية للادوية

جنايات القاهرة

المستشار على الهوارى

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