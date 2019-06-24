سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تنتهى من أعمال خزان صفط اللبن لزيادة المياه فى محطة إمبابة لـ 200 ألف متر

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:17 م
الجيزة تنتهى من أعمال خزان صفط اللبن لزيادة المياه فى محطة إمبابة لـ 200 ألف متر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضى الرافع بصفط اللبن، الذى سيساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياة إمبابة لتصل إلى 200 ألف م3 حيث انتهت أعمال ملء الخزان وسيساهم بشكل كبير فى تقليل أى مشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة .
 
وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية ساهمت بشكل ملحوظ فى تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها.
 
وأكد المحافظ على التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أى معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مشيراً أن العام الحالى شهد طفره فى مشروعات مياه الشرب التى تم إدخالها الخدمة حيث تم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الاولى من جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه إمبابة والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل مشكلات مواطنى تلك المناطق.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها للاستفاده من الإعتمادات المالية التى تم ضخها بتلك المشروعات.
 
وقد وجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من المشروعات التى وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50% لسرعة إدخالها الخدمة مع التأكيد على ضرورة إستخدام المشروعات التى يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة لحين الإنتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكل المناطق.
 
 
 

مياه الجيزة

انقطاع المياه

انقطاعات المياه فى الجيزة

محطة مياه امبابة

صفط اللبن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة