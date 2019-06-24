الجيزة تنتهى من أعمال خزان صفط اللبن لزيادة المياه فى محطة إمبابة لـ 200 ألف متر

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال الخزان الأرضى الرافع بصفط اللبن، الذى سيساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة مياة إمبابة لتصل إلى 200 ألف م3 حيث انتهت أعمال ملء الخزان وسيساهم بشكل كبير فى تقليل أى مشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة .

وأشار المحافظ إلى أن الإجراءات التى تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الشهور الماضية ساهمت بشكل ملحوظ فى تقليل المشكلات الناجمة عن انقطاعات مياه الشرب أو ضعف الضغوطات بها.

وأكد المحافظ على التنسيق الدائم مع وزارة الإسكان والمرافق لإزالة أى معوقات تواجه تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مشيراً أن العام الحالى شهد طفره فى مشروعات مياه الشرب التى تم إدخالها الخدمة حيث تم الانتهاء من مشروعات محطات مياه الحوامدية وأطفيح والمرحلة الاولى من جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه إمبابة والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل مشكلات مواطنى تلك المناطق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء علاء بدران السكرتير المساعد والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى قطاع المياه والصرف الصحى بالشركة حيث شهد اللقاء عرض المشروعات المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها للاستفاده من الإعتمادات المالية التى تم ضخها بتلك المشروعات.

وقد وجه المحافظ خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من المشروعات التى وصلت نسب التنفيذ بها لأكثر من 50% لسرعة إدخالها الخدمة مع التأكيد على ضرورة إستخدام المشروعات التى يمكن أن يتم تشغيلها جزئياً لمناطق محددة لحين الإنتهاء من كامل المشروع وإدخاله لكل المناطق.