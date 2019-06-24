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الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة رئيس الوزراء على فصل جامعة الأقصر عن جنوب الوادى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:13 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة رئيس الوزراء على فصل جامعة الأقصر عن جنوب الوادى جامعة جنوب الوادى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة الأقصر الجديدة، وفصلها تماماً عن جامعة جنوب الوادى، حيث حمل القرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادى بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة بمسمى جامعة الأقصر.

ونص القرار على أن تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات (جامعة الأقصر) ومقرها محافظة الأقصر، ويلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وإضافة بند لقانون تنظيم الجامعات، حيث تضم جامعة الأقصر الجديدة كليات (كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الحاسبات والمعلومات – كلية الألسن – كلية الآثار – كلية الطب).

وشمل القرار على أنه تصبح كليات جامعة جنوب الوادى بعد فصل فرع الأقصر عنها مايلى (كلية الآداب- كلية العلوم – كلية التربية – كلية الطب البيطري- كلية التربية النوعية – كلية التجارة – كلية الزراعة – كلية الآثار – كلية الحقوق – كلية الطب – كلية التربية الرياضية بنين وبنات – كلية التمريض – كلية الهندسة – كلية طب الفم والأسنان – كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال – كلية العلاج الطبيعى – كلية الصيدلة – كلية الحاسبات والمعلومات بقنا).

 

قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر (1)
قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر

 

قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر (2)
قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر

 

قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر (3)
قرار فصل جامعة جنوب الوادى عن جامعة الأقصر

 


الاقصر

جامعة الاقصر الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

جامعة جنوب الوادي

قانون تنظيم الجامعات

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