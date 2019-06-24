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الجامعة العربية: السياحة فى الدول العربية سجلت زيادة كبيرة خلال العام الماضى

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:47 ص
الجامعة العربية: السياحة فى الدول العربية سجلت زيادة كبيرة خلال العام الماضى وزارة السياحة
كتبت آمال رسلان

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أكدت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية أن منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة فى معدلات السياحة خلال العام 2018، وهو دليل على تعافى السياحة فى المنطقة العربية بعد الأزمة التى ألمت بها منذ 2011، ولذلك علينا مواكبة المجتمع الدولى وتطوير القطاع بما يتماشى مع هذا التعافى.
 
وجاء ذلك خلال افتتاح منتدي السياحة الميسرة في المنطقة العربية، الذى تستضيفة القاهرة اليوم ويقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
 
وأشارت الظاهر إلى أن السياحة الميسرة والتى تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال هي أحد الأنماط السياحية المرتبطة بالسياحة المستدامة، لافتة إلى أنه فى 2005 اعترفت منظمة السياحة العالمية بهذا النوع من السياحة، وتم إنشاء منظمة خاصة لهذا النمط السياحى فى 2006 ومقرها بلجبكا وتضم فى عضويتها 41 دولة منهم ثلاث دول عربية.
 
وقالت إن 15% من سكان المنطقة العربية من هذه الشريحة، وبالتالى لابد من تجهيز برامج خاصة لهم من قبل الشركات وصناع السياحة، وبناء كوادر قادرة على التعاون مع هذه الشريحة، وإنشاء بنية تحتية تتماشى مع هذا النمط السياحى.
 
وقالت فى ختام كلمتها " نتابع بتقدير واعجاب دور وزارة السياحة المصرية لوضع قطاع السياحة فى دوائر صناع القرار العالميين".

السياحة الميسرة

وزيرة السياحة

الجامعة العربية

السياحة العربية

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