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"التموين" تنتهى اليوم من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات يونيو

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:00 ص
"التموين" تنتهى اليوم من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات يونيو سلع غذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر يونيو  الجارى لبقالى التموين، اليوم الإثنين  فى محافظات الوجه القبلى لصرفها لأصحاب البطاقات، بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى  تقوم فيه الشركة  القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية واللحوم الطازجة السودانية، وكذلك اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

 

 


التموين

مقررات يونيه

السلع المدعمة

المصرية للجملة

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