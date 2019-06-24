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التموين : تأمين احتياجات البلاد من زيت الطعام المستورد والمحلى

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:25 ص
التموين : تأمين احتياجات البلاد من زيت الطعام المستورد والمحلى صوره ارشيفية ،زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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أكد أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انه يتم توفير زيت الطعام أول باول سواء من خلال استيراد الزيت من الخارج أو من الانتاج المحلى من اجل توفيره للمواطنين من خلال البطاقات التموينية ، حيث يتم الحصول على الزيت الخام  وتكريره  بشكل مستمر .

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية،  قد تعاقدت على كمية 48500 ألف طن زيت خام منها 18500 طن زيت صويا خام محلى و30 الف طن زيت  عباد مستورد، وذلك فى اطار تعزيز الارصدة الاستراتيجية للبلاد من الزيوت، وانه يتم طرح هذه الكميات بعد تكريرها وتعبئتها بالإضافة الى الكميات المتعاقد عليها للتوزيع على البطاقات.

 

 

 

 


التموين

احمد عبد الوهاب

زيت الطعام المستورد والمحلى

توفير زيت الطعام

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