التمثيل التجارى: مشاركة ناجحة لـ39 شركة في معرض اللاستثمار إكسبو بالمغرب

كتب إسلام سعيد

الصناعات الكيماوية هي أكبر قطاع تصديري للمغرب بقيمة 123 مليون دولار عام 2018 وفرص كبيرة لزيادتها مستقبلا.

أعلن المستشار التجاري أحمد شوقي عياد رئيس المكتب التجاري في الرباط أن 39٩ شركة مصرية تشارك بمعروضاتها فى معرض بلاست اكسبو 2019، والمقام فى مدينة كازابلانكا المغربية، وتأتي المشاركة المصرية لعرض منتجات الشركات فى صناعة المنتجات البلاستيكية سواء المواد الخام أو المصنعة المستخدمة فى الأغراض الصناعية والزراعية والمنزلية، بالإضافه إلى المركبات الكيماوية والمذيبات والدهانات والمواد المستخدمة فى أعمال الديكور ومنتجات التعبئة والتغليف.

هذا وقام المكتب بالمشاركة فى التنظيم للمشاركه المصريه فى هذا الحدث، بالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وهيئة تنمية الصادرات وشركة vision Fairs، حيث قام المكتب بعقد سلسلة اجتماعات، شارك فيها وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى الصناعات الكيماوية، مع كل من المدير العام للمركز الإسلامى لتنمية التجارة ونائب رئيس الاتحاد المغربى للمقاولات والمهن ومدير الاتحاد المغربى للصناعات البلاستيكية المنظمة للمعرض وكذا مع مسؤلى نادى إفريقيا للتنمية، وذلك الترويج للجناح المصرى، كما قام المكتب بترتيب أكثر من 400 لقاء عمل b2b للشركات المشاركة فى الجناح المصرى مع نظيرتها المغربية لبحث عقد صفقات تصديرية للمعروضات المصرية.

من الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية للمغرب في عام 2018 قد بلغت 570٠ مليون دولار، منها 123 مليونا فى قطاع البلاستيك والمطاط والمواد الكيماوية.