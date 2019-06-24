التعليم: نسبة النجاح فى الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى أفضل من الورقى

كتب محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الامتحانات الإلكترونية أفضل من الورقية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موضوع التسريب أصلح متأصل ومواقع ترتزق منها ومن ثم هدف التطوير فى الصف الأول الثانوى العام هو القضاء على هذه المشكلات، بالقضاء على الغش والتسريب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام، أن ما تم فى المدارس من بنية تكنولوجية فى المدارس أشبه بالإعجاز وهناك بنوك للأسئلة تم بنائها للصف الأول الثانوى العام وسيتم أيضا بنائها الصفين الثانى والثالث الثانوى من قبل المركز القومى للامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن نواتج التعلم فى المناهج المصرية مثل دول كثيرة، ولكن تختلف فى طريقة العرض وتم وضع منهج جديد على بنك المعرفة المصرى بعد مراجعته، وهناك محتوى رقمى كبير، مؤكدة أن البنك يحتوى على مراجع وموسوعات من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى.

وشددت الوزارة أن ملحمة الشبكات والأسلاك التى تمت فى المدارس أشبه بالملحمة وتمكنت الدولة من الحصول على أجهزة التابلت وتوزيعها على الطلاب والمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن كل الفصول فى 2313 مدرسة بها شاشات تفاعلية باجمالى 11 ألف شاشة، موضحة كل يتم هدف الوصول إلى نواتج تعلم حقيقة تؤدى لبناء إنسان قادر على المنافسة.

وأشارت إلى أن هناك 250 لجنة تصحيح إلكترونية لتصحيح كراسات الإجابة، موضحة أن الهدف من النظام الجديد ليس تعجيزى للطلاب ولكن الوصول لمهارات حقيقية من خلال نظام تصحيح يستطيع تقييم الامتحانات.

وأضافت الوزارة: إن اختزال الثانوية فى التابلت هو اجحاف كبير للفكرة وليست حقيقية، لان التابلت عبارة عن وسيلة فقط وليس هو الغاية.

وأكدت على أن مصر نجحت وانفردت بالامتحانات الإلكترونية التى ستقضى على أخطاء التصحيح والغش بشكل كامل.