التعليم: لن نستريح إلا بعد تحسن أوضاع المعلمين ماليا وفنيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تحارب من أجل المعلمين ولن تستريح إلا بعد تحسين أوضاع المعلمين إداريا بتدريبهم ماليا، موضحة أن الوزارة تحاول تنمية مواردها.

ووصفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات أولى ثانوى كانت بمثابة ملحمة لكل أجهزة الدولة، وهناك اهتمام بالطلاب من كل طرف فى الدولة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهاشتاج الخاص بالمعلمين أساسى المرتب على 2019 بدلا 2014 لن يفيد لأن أى ماديات تتعلق بأكثر من وزارة وليست وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك 20 مدرسة يابانية سوف تدخل الخدمة قبل سبتمبرالمقبل.