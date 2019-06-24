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"التضامن": مبادرة حياة كريمة تبدأ فى 75 قرية من القرى الأكثر احتياجا

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:45 م
"التضامن": مبادرة حياة كريمة تبدأ فى 75 قرية من القرى الأكثر احتياجا القرى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن ومدير برنامج سكن كريم، إنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مطلع يوليو المقبل، وقمنا بعملية إعداد ودراسة للمشروعات التي سيتم تنفيذها في مشروع حياة كريمة لمدة 6 أشهر.
 
وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد، أنه تم اختيار القرى الأكثر احتياجا طبقا لبيانات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، متابعا:" سنبدأ بـ 75 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجا لتطبيق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة".
 
وتابع مستشار وزيرة التضامن، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم تطبيقها في 11 محافظة أغلبها في الصعيد، كما أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تستهدف القرى التي تتجاوز فيها نسبة الفقر 70 %.
 
وأشار المهندس محمد هاشم، أن هناك 19 جمعية أهلية تعمل مع الوزارة لتطوير القرى الاكثر احتياجا في مبادرة حياة كريمة، ونستهدف تطويرالـ75 قرية في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة خلال عام.

غادة والى

التضامن

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

القرى الفقيرة

الصعيد

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