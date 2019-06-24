"التخطيط" تعقد دا مؤتمرا حول الإصلاح الإدارى فى مصر بحضور نخبة من الإعلاميين

كتبت- هبة حسام

تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صباح غد، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، حول الإصلاح الإدارى فى مصر "الحاضر والمستقبل، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب والمعهد القومى للإدارة، وبحضور نخبة من رجال الإعلام والصحافة، فى مقدمتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ويهدف المؤتمر، والذى سينعقد بأحد فنادق القاهرة، إلى التحدث مباشرة مع القيادات الإعلامية والصحفية بشأن إستراتيجية الإصلاح الإدارى، والجهود المبذولة فى هذا الإطار، والخطوات المستقبلية لها، لذا حرصت الوزارة على دعوة ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، علاوة على، الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين، وممثليين عن الصحف القومية والمستقلة والحزبية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور على مدار انعقاد جلساته، أبرزها، محور الإصلاح التشريعى، ومحور التطوير المؤسسى، ومحور التدريب وبناء القدرات، علاوة على محور تحسين الخدمات العامة، ومحور بناء وتكامل قواعد البيانات، على أن يختتم المؤتمر فعالياته، بنقاش حول الإصلاح الإدارى فى مصر.

يشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى إطار الاحتفال بيوم الخدمة المدنية، والذى يُحتفل به فى 23 يونيو من كل عام منذ 2003، حيث تقوم الحكومة فى هذا السياق بتنظيم لقاء تعرض خلاله الخطوات التى قطعتها فى طريق الإصلاح الإدارى، خاصة أن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 أكدت على ذلك، من خلال تضمنها لمحور أن يكون هناك "جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يقوم بدوره التنموى ويعلى من شأن المواطن من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية".