التخطيط: استثمارات بقيمة 41.7 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد 2019-2020

كتبت- هبة حسام

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط، إن إجمالى الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد، خلال خطة العام المالى المقبل 19/2020، تصل لنحو 41.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالى الاستثمارات العامة للدولة خلال هذا العام.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة حرصت فى خطتها للتنمية المستدامة للعام المالى الجديد، على زيادة ورفع حجم المخصصات لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن نسبة الزيادة فى تلك المخصصات بلغت 12% عن العام المالى الحالى 18/2019.

وأشار المصدر، إلى أن خطة العام المالى الجديد تستهدف، تحقيق التوزيع المكانى المتكافئ للاستثمارات، وهو ما حرصت عليه الحكومة فى توزيعها للاستثمارات العامة بين المحافظات، والتى يأتى فى مقدمتها محافظات الصعيد، لذا تم رفع حجم المخصص لها من استثمارات.

ومن ناحية أخرى، تنظم وزارة التخطيط، غدا، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، حول الإصلاح الإدارى فى مصر، بعنوان "الإصلاح الإدارى فى مصر: الواقع والمستقبل"، على أن يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى وزارة التخطيط، وذلك بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة ما تم من جهود وما تسعى إليه الحكومة فى رفع كفاءة وفاعلية موظفى الجهاز الإدارى للدولة.