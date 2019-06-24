سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"التحالف العربى": ميليشيات الحوثى تتعمد استهداف المنشآت المدنية بالسعودية

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:34 م
"التحالف العربى": ميليشيات الحوثى تتعمد استهداف المنشآت المدنية بالسعودية قوات التحالف العربى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة، لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية.
 
وأضاف المالكي - في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم الاثنين - : "أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة"، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية قد تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب.. لافتًا إلى أن طائرات (أبابيل) التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة.
 
وأوضح أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة، منوهًا بأن قوات التحالف العربي اعترضت طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقها الحوثيون.
 
وتابع قائلًا: "إنه قوات التحالف استهدفت معسكر (الصباحة) في صنعاء وكان بداخله خبراء أجانب من دول إقليمية"، مشددًا على أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية برًا وبحرًا وجوًا.. مؤكدًا أنه تم تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.
 
وحول الهجوم الإرهابي على مطار (أبها)، قال المالكي: "إنه نتج عن الهجوم قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 مدنيًا من جنسيات مختلفة، و13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، و3 نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية.. فيما تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان".
 
وأضاف: "أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب وفقا لنصوص القانون الدولي الإنساني". 
 
وأوضح أن ميليشيات الحوثي أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار "مسيرة" من نوع (ابابيل/ قاصف)، ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة

تحالف دعم الشرعية

السعودية

اليمن

أبها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

العالم يهنئ المعارضة التركية بعد ملحمة الصمود أمام الديكتاتور فى اسطنبول.. الصحافة العالمية تصف النتيجة بـ"تحول فى الهيمنة".. توقعات بسلسلة انشقاقات داخل الحزب الحاكم.. وتكهنات بمرحلة جديدة من الصراع على السلطة

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة