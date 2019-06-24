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البورصة تعرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا القيد بسوق المال

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 ص
البورصة تعرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا القيد بسوق المال محمد فريد صالح رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى

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تعقد إدارة البورصة المصرية، مائدة مستديرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة مزايا القيد بالبورصة، وزيادة رؤوس الأموال وفرص النمو من خلال سوق رأس المال المصرى.
 
وتناقش المائدة المستديرة، اليوم مزايا القيد فى سوق الأوراق المالية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأثره على الاقتصاد المصرى، خاصة بالنسبة للشركات التى تبحث عن فرص نمو، يعتبر الطرح الأولى واحداً من أكثر القنوات تنافسية لزيادة رأس المال بتكلفة منخفضة.
 
كما تناقش المائدة، عدة موضوعات أبرزها كيفية الوصول إلى زيادة رؤوس الأموال، تجارب الشركات المصرية ذات النمو المرتفع، تحديات وفرص القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإعداد للأسواق المالية، استخدام قنوات الاتصال المختلفة لدعم استراتيجيات النمو.
 
ويتحدث فى الندوة كلا من محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ورئيس اتحاد البورصة العربية، وليد اللبادى مؤسسة التمويل الدولية، ريم السعدى ممثلا من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، ايبوكون أديبايو ممثلا عن مجموعة بورصة لندن، بيتر مايلا ممثلا عن مجموعة CDC، أندرو تاريوك ممثلا عن شركة التميمى وشركاه، محمد حسن ممثلا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، تونى إدوارد ممثلا عن شركة ستيفنسون هاروود، جون جوليفر ممثلا عن جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين، هبة الله الصيرفى ممثلا عن البورصة المصرية.
 

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