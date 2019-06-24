البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: ندعم مشروعات تخدم السياحة الميسرة بنسبة 70%

كتبت آمال رسلان

كشفت ريم سعدي مدير عام استشارات برامج المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية عن مجهودات البنك فى المساهمة لتمويل مشروعات تدعم نمط السياحة الميسرة والتى تعنى بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت سعدى أن البنك يقدم دعما للمشاريع السياحية التي تخدم السياحة الميسرة يصل إلى 70 %، لافتة إلى أن هناك أوجه مختلفة من الدعم يقدمها البنك، فى مقدمتها توفير الخبرات الأجنبية أو المستشارين الأجانب، حتى يستطيع أصحاب المشاريع السياحية الاستفادة منهم فى تطوير منتجعاتهم وفنادقهم بما يسهم فى جذب السياحة الميسرة.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل بمنتدى السياحة الميسرة، بعنوان "تطبيقات وتأهيل المنشآت لاستخدامات السياحة الميسرة"، والتى بحث عدد من النقاط منها التركيز على التكنولوجيا والابتكار فى خدمة الضيافة والسياحة الميسرة، من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى تدريب الكوادر على تطبيق مفهوم السياحة الميسرة.

كما ناقشت الجلسة وضع مواصفات ومعايير البنية التحتية للمقصد السياحى أو المنشأة السياحية طبقا لمفهوم السياحة الميسرة.