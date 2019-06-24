البرلمان يوافق نهائيا على موازنة هيئة الإنتاج الحربى بصافى ربح 202 مليون جنيه

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون، بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020، حيث بلغت جملة الموازنة نحو 709 مليون جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات نحو 109 مليون، وجملة الإيرادات نحو 311 مليون جنيه، لتُحقق صافى ربح عام بلغ نخو 202 مليون جنيه كفائض موحد يُرحل للعام القادم، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه، وجملة الإيرادات الرأسمالية نحو 398 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.