البرلمان العربى يدين بأشد العبارات الهجوم الحوثى على مطار أبها السعودى

(أ ش أ)

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات الهجوم الذى استهدف مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثى، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين .

وقال رئيس البرلمان - فى بيان له اليوم - إن تعمد ميليشيا الحوثى الإمعان فى الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية فى المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى الأمر الذى يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربى فى قراره الصادر فى جلسته المنعقدة فى القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2019م.

وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولى بمسؤولياته فى التصدى لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التى تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدنى وتهدد الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه لأسرة الضحية متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وجدد تضامن البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.