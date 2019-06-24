البرلمان العراقى يصدق على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل

رويترز

قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق اليوم الاثنين على تعيين ثلاثة وزراء آخرين رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.

وأقر البرلمان تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل.