الرئيسية أخبار عربية البرلمان العراقى يصدق على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل الإثنين، 24 يونيو 2019 12:52 م البرلمان العراقى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال نواب عراقيون إن البرلمان وافق اليوم الاثنين على تعيين ثلاثة وزراء آخرين رشحهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية. وأقر البرلمان تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل. العراق عادل عبد المهدي نجاح الشمري ياسين الياسري مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رئيس البرلمان العراقى يستعرض أعمال لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:53 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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