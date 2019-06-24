سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:09 م
البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن احتفال الكنيسة المصرية بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر يحدث منذ سنوات بعيدة، وأن السيد المسيح هو أول لاجئ إلى مصر وهو أول سائح أيضا جاء إلى بلادنا، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على رعايته للاحتفالية.

 

وقال قداسة البابا تواضروس - في كلمته خلال جمعية محبي إحياء التراث القبطى "نهرا"  بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد العنانى ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، والسفيرة نبيلة مكرم ،  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلين عن الأزهر الشريف - إن الدولة المصرية اهتمت بمسار العائلة المقدسة وهى صور من الممكن تصديرها لكل العالم على المستوى السياحى والاجتماعى.

 

وقدم قداسة البابا تواضروس ، الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية الخاصة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مشيدا بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الأثار في رعاية مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وتابع قائلا، أقدم الشكر للوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم  ، على جهودها وفنها وما قدمته من عرض فنى رائع ومميز.

بدوره، قدم المهندس منير غبور ، رئيس مجلس إدارة جمعية محبي التراث القبطى "نهرا" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لاحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر، كما قدم الشكرلشيخ الأزهر الشريف حيث أناب عنه لحضورالاحتفال وفد من قيادات الأزهر، لافتا إلى أن ما نحتفل به اليوم هو عيدا قوميا لأن السيد المسيح جاء إلى المصريين جميعا.

وأضاف غبور، أن أوبرا "مصر الطريق" سيتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وأنه سيتم عرضه في العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن ما تقوم به جمعية محبي التراث القبطى "نهرا" تهدف إلى مساعدة الدولة في إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وأنه من المتوقع أن تستقبل مصر في حال تطوير مسار الزيارة نحو 10  ملايين سائح، فضلا عن ما تقدمه من صورة طيبة عن مصر وأمنها وأهلها وكافة مرافقها.

حضر الاحتفالية الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ، ومنير حنا ،  مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من الوزراءو أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

يذكر أن اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، قدم أوبريت "مصر الطريق"، وقام بالغناء فريق كورال دار الاوبرا " اكبيللا " بمشاركة فريق باليه الأوبرا .

 

 

 


البابا تواضروس

العائلة المقدسة

الكنيسة

رحلة العائلة المقدسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة