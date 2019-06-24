البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

سارة علام

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن احتفال الكنيسة المصرية بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر يحدث منذ سنوات بعيدة، وأن السيد المسيح هو أول لاجئ إلى مصر وهو أول سائح أيضا جاء إلى بلادنا، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على رعايته للاحتفالية.

وقال قداسة البابا تواضروس - في كلمته خلال جمعية محبي إحياء التراث القبطى "نهرا" بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد العنانى ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، والسفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلين عن الأزهر الشريف - إن الدولة المصرية اهتمت بمسار العائلة المقدسة وهى صور من الممكن تصديرها لكل العالم على المستوى السياحى والاجتماعى.

وقدم قداسة البابا تواضروس ، الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية الخاصة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مشيدا بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الأثار في رعاية مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وتابع قائلا، أقدم الشكر للوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم ، على جهودها وفنها وما قدمته من عرض فنى رائع ومميز.

بدوره، قدم المهندس منير غبور ، رئيس مجلس إدارة جمعية محبي التراث القبطى "نهرا" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لاحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر، كما قدم الشكرلشيخ الأزهر الشريف حيث أناب عنه لحضورالاحتفال وفد من قيادات الأزهر، لافتا إلى أن ما نحتفل به اليوم هو عيدا قوميا لأن السيد المسيح جاء إلى المصريين جميعا.

وأضاف غبور، أن أوبرا "مصر الطريق" سيتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وأنه سيتم عرضه في العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن ما تقوم به جمعية محبي التراث القبطى "نهرا" تهدف إلى مساعدة الدولة في إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وأنه من المتوقع أن تستقبل مصر في حال تطوير مسار الزيارة نحو 10 ملايين سائح، فضلا عن ما تقدمه من صورة طيبة عن مصر وأمنها وأهلها وكافة مرافقها.

حضر الاحتفالية الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ، ومنير حنا ، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من الوزراءو أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

يذكر أن اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، قدم أوبريت "مصر الطريق"، وقام بالغناء فريق كورال دار الاوبرا " اكبيللا " بمشاركة فريق باليه الأوبرا .