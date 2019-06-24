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الإندبندنت: فوز أوغلو فى انتخابات بلدية إستنطبول ضربة موجعة لحزب أردوغان

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:33 م
الإندبندنت: فوز أوغلو فى انتخابات بلدية إستنطبول ضربة موجعة لحزب أردوغان أكرم أوغلو
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية  ، إن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بجولة الإعادة  ،فى انتخابات بلدية اسطنبول - ضربة موجعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
 
وأضافت الصحيفة ، أن إمام أوغلو ، عزز مكانته كزعيم للمعارضة التركية ، عندما فاز في التصويت بما يقدر بنسبة 53.6  %  ، فيما حصل المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بن على يلدريم ، على 45.4 % ، وهو ما عقب عليه  إمام أوغلو قائلا  "لقد انتهى عصر الغطرسة والتهميش والتحامل في إسطنبول". "لقد بدأ عصر الإخاء والحب".
 
يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، ألغى نتيجة الانتخابات التى أجريت فى مارس والتى فاز بها أيضا أكرم إمام أوغلو.
 
 

اردوغان

اكرم امام اوغلو

الانتخابات التركية

انتخابات اسطنبول

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