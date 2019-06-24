الإندبندنت: فوز أوغلو فى انتخابات بلدية إستنطبول ضربة موجعة لحزب أردوغان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ، إن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بجولة الإعادة ،فى انتخابات بلدية اسطنبول - ضربة موجعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأضافت الصحيفة ، أن إمام أوغلو ، عزز مكانته كزعيم للمعارضة التركية ، عندما فاز في التصويت بما يقدر بنسبة 53.6 % ، فيما حصل المرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بن على يلدريم ، على 45.4 % ، وهو ما عقب عليه إمام أوغلو قائلا "لقد انتهى عصر الغطرسة والتهميش والتحامل في إسطنبول". "لقد بدأ عصر الإخاء والحب".

يذكر أن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، ألغى نتيجة الانتخابات التى أجريت فى مارس والتى فاز بها أيضا أكرم إمام أوغلو.