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الإسكان تطرح 504 وحدات بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق بأسبقية الحجز

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:47 ص
الإسكان تطرح 504 وحدات بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق بأسبقية الحجز مشاريع وزارة الإسكان - ارشيفية
كتب - أحمد حسن

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أعلنت وزارة الإسكان عن طرح  504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.
 
وأوضحت الوزارة ، أن أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء، الموافق 2/7/2019.
 
وبشأن نظام السداد، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية : يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.

وزاره الاسكان

مشروع سكن مصر

مدينه الشروق

الاسكان الاجتماعى

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