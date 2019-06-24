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الأوقاف: افتتاح ألف مدرسة قرأنية فى أقل من عامين لتجفيف منابع التطرف

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:14 ص
الأوقاف: افتتاح ألف مدرسة قرأنية فى أقل من عامين لتجفيف منابع التطرف وزارة الأوقاف- صورة أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة  الأوقاف أن افتتاح الوزارة ألف مدرسة قرآنية بالتمام والكمال في أقل من عامين تعمل بالمجان لرعاية النشء والشباب وخدمة كتاب الله، إضافة إلى التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وتعظيم دور مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية.

 

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يرجع إلى "عناية الوزارة واهتمامها بخدمة كتاب الله تعالى ، وإيمانها بأنه مفتاح كل خير ، ولا سيما عندما نبرز ما فيه من قيم الرحمة ومكارم الأخلاق ، هذا من جهة ، ويرجع من  جهة أخرى إلى إيمان قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بضرورة وحتمية العمل على تجفيف منابع التطرّف والتشدد واقتلاع الفكر المتطرف من جذوره ، وعدم السماح باستخدام غطاء تحفيظ القرآن الكريم للتجنيد المبكر للنشء لحساب جماعات ضالة أو منحرفة عن المنهج الوسطي السمح"

وأضافت الوزارة، أن إنجاز هذا العمل كان وراءه جهد ورجال يؤمنون برسالتهم ويعملون بصدق على إنجازها ، فكل التحية لكل من أسهم بجهد مخلص من أبناء الوزارة الأوفياء في كل شبر من أرض مصر العزيزة الغالية ، وكل وطني مخلص أسهم في ذلك أو أعان عليه .

 


وزارة الاوقاف

ألف مدرسة قرآنية

منابع التطرّف

تحفيظ القران

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