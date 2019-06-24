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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:53 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى أثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش جوتيريش
كتب محمد تهامى زكى

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أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء الوضع فى إثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش وحاكم منطقة، فى ما وصفته الحكومة بـ"محاولة انقلاب"، داعياً كافة الأطراف إلى ظبط النفس.

 

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، فى بيان إنّ الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التى وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع فى إثيوبيا.

 

وأضاف أنّ جوتيريش، يدين هذه الأحداث ويدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّى بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أى عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار فى إثيوبيا.

 

ورحّب الأمين العام فى البيان، بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا ضمان سوق مرتكبى هذه الأعمال أمام العدالة، مجددا التأكيد على أنّ الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا فى جهودها لمواجهة التحديات المستمرة.

 

ومساء السبت قتِل رئيس أركان الجيش الأثيوبى برصاص حارسه الشخصى بعيد ساعات من مقتل حاكم منطقة أمهرة فى أعمال عنف وصفت بأنها "محاولة انقلاب" ضدّ حكومة المنطقة الواقعة فى شمال غرب البلاد.

 

 


اثيوبيا

احداث اثيوبيا

الامم المتحدة

جوتيريش

انطونيو جوتيريش

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