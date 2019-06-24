سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تعلن وجود 29 ألف طفل من أبناء داعش فى سوريا والعرق

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:00 م
الأمم المتحدة تعلن وجود 29 ألف طفل من أبناء داعش فى سوريا والعرق أطفال داعش - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب لا يزالون معتقلين، معظمهم دون سن الـ12، فى سوريا والعراق.

وطالبت باشليه - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - الدول المعنية باستعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا فى سوريا والعراق.

وأشارت إلى أن هناك 55 ألف معتقل من عناصر تنظيم "داعش" فى سوريا والعراق، بينهم أجانب، موضحة أن هؤلاء المقاتلين السابقين لا يزالون معتقلين إلى جانب عائلاتهم دون محاكمات.

وترفض دول أوروبية وغربية عدة استعادة مواطنيها من عناصر التنظيم المعتقلين لدى "قوات سورية الديمقراطية"، وأفراد عائلاتهم المحتجزين فى المخيمات التى تسيطر عليها قوات قسد، كما تعد محاكمة أفراد التنظيم الأجانب مسألة شائكة إذ ترفض بلدانهم استقبالهم لمحاكمتهم على أراضيها خوفا من أن يشكلوا خطرا أمنيا عليها، كما ترفض "قسد" أيضا محاكمتهم.

 


اطفال داعش

ابناء داعش

مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان

تنظيم داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن بوست: المرض والجوع يزيد معاناة أطفال داعش

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:37 م

الأكراد يديرون مركز لإعادة تأهيل اطفال داعش

السبت، 01 يونيو 2019 01:49 م

أطفال داعش "قنبلة موقوتة" عائدة لأوروبا.. الصغار ينضمون لأرض المعركة مع الآباء الهاربين ويولدون بالمعسكرات.. 12000 امرأة وطفل أجنبى فى التنظيم.. والدول الأوروبية تفصل الأطفال العائدين عن الأسر المتطرفة لتأهيلهم

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 م

الجارديان: 3 آلاف من أطفال داعش يعيشون فى ظروف مروعة بسوريا

الخميس، 14 مارس 2019 09:41 ص

بعد فضحه حربهم المزعومة ضد الإرهاب.. كيف يحاول بوتين كسر صورة "الغرب الإنسانى"؟..إعادة أطفال داعش لروسيا تكشف أكاذيب حقوق الإنسان التى تبناها المعسكر الغربى..ويقطع الطريق أمام محاولات إثارة نعرات طائفية بالداخل

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة