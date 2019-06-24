الأقصر تغلق اليوم كوبرى الحبيل شرقى الأقصر لمدة 8 أيام.. تعرف على السبب

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تقوم إدارة الرى والصرف بمحافظة الأقصر بغلق كوبرى الحبيل على ترعة الكلابية، وذلك لإجراء بعض الإصلاحات الهامة بالكوبرى بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر ومجلس مدينة البياضية ومديرية الطرق وإدارة المرور بالأقصر.

وأوضح مدير الطرق، أنه سيتم إغلاق الكوبرى اليوم الاثنين ، بدءاً من الساعة 7 صباحاً لمدة 8 أيام، للقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة على سطح الكوبرى وأعمال المعالجة للخرسانة المسلحة.

وكان محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قد أعطى توجيهاته بالبدء فوراً فى أعمال إعادة رصف المحور الذى يربط شارع سيالة بدران بالطريق الزراعى الشرقى مروراً بكوبرى الحبيل الذى يتم إصلاحه، وذلك بالنزامن مع فترة إصلاح الكوبرى حرصاً على سرعة إنهاء الأعمال فى أقصر وقت ممكن.