سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 04:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الأعمال المصرى الأسبانى" يستهدف جذب بعثة تجارية من الشركات الأسبانية فى سبتمبر

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:00 ص
"الأعمال المصرى الأسبانى" يستهدف جذب بعثة تجارية من الشركات الأسبانية فى سبتمبر ماجد المنشاوي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع ماجد المنشاوى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسبانى المشترك إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه عقب إعادة التشكيل سيعمل المجلس على مواصلة جهوده من أجل تنمية التبادل التجارى بين البلدين وجذب المستثمرين الاسبانى لمصر حيث.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع جذب بعثة تجارية من عدد من الشركات الاسبانية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، فى الصوب الزراعية والطاقة سواء الغاز والبترول أو الكهرباء.

 

وشهد التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا تراجعا خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 833.602 مليون دولار فى مقابل 904.789 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض 8.5%، وذلك لتراجع الواردات المصرية من اسبانيا بنسبة 20.2% لتبلغ 483.036 مليون دولار فى مقابل 605.152 مليون دولار، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

 

واستحوذت إسبانيا على 4.7% من قيمة الصادرات المصرية خلال أول 3 أشهر من 2019، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 350.566 مليون دولار فى مقابل 299.637 دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنمو قدره 17%.

 

ومن أن أهم الصادرات المصرية للسوق الإسبانى خلال الفترة من "يناير- مارس 2018" تمثلت فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 162.252 مليون دولار فى مقابل 111.292 مليون دولار بنمو 45.8%، تليها ملابس وتوابعها من غير المصدرات بقيمة 29.487 مليون دولار فى مقابل 27.022 مليون دولار بنمو 9.1%.

 

وارتفعت صادرات مصر من الألمونيوم ومصنوعاته لأسبانيا لنحو 7.07 مليون دولار فى مقابل 5.747 مليون دولار بنمو 23%، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 22.931 مليون دولار فى مقابل 19.305 مليون دولار بنمو 18.8%، بينما انخفضت صادرات منتجات كيماوية عضوية لنحو 13.518 مليون دولار فى مقابل 14.871 مليون دولار بتراجع 9.1%.


التمثيل التجاري

مجلس الأعمال المصري الاسبانى

اخبار الاقتصاد

مجالس الأعمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

في عيد ميلاده 32.."سوبر كورة" يرصد بالصور أبرز 10 محطات فى حياة البرغوث

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يهز شرق اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يهز شرق اليابان

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

الصحة: الإفراط فى تناول الدهون الحيوانية يسبب سرطان الثدى

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

أحمد ناجي: خطأ وحيد لمحمد الشناوي في مباراة الافتتاح ويستحق 99%

لعنة لقب ملكات الجمال ..جرائم قتل صدمت العالم..مونيكا سبير..فجرت أزمة انعدام الأمن وعاصفة احتجاجات شعبية بفنزويلا.. جينيفير راميريز تركت جثتها بجانب طفلها أكثر من 100 ساعة..وخينيسيس كارمونا قتلت أثناء احتجاجات

لعنة لقب ملكات الجمال ..جرائم قتل صدمت العالم..مونيكا سبير..فجرت أزمة انعدام الأمن وعاصفة احتجاجات شعبية بفنزويلا.. جينيفير راميريز تركت جثتها بجانب طفلها أكثر من 100 ساعة..وخينيسيس كارمونا قتلت أثناء احتجاجات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة