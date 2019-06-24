"الأعمال المصرى الأسبانى" يستهدف جذب بعثة تجارية من الشركات الأسبانية فى سبتمبر

كتب إسلام سعيد

توقع ماجد المنشاوى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسبانى المشترك إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال الشهر المقبل، لافتاً إلى أنه عقب إعادة التشكيل سيعمل المجلس على مواصلة جهوده من أجل تنمية التبادل التجارى بين البلدين وجذب المستثمرين الاسبانى لمصر حيث.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع جذب بعثة تجارية من عدد من الشركات الاسبانية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، فى الصوب الزراعية والطاقة سواء الغاز والبترول أو الكهرباء.

وشهد التبادل التجارى بين مصر وإسبانيا تراجعا خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 833.602 مليون دولار فى مقابل 904.789 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بانخفاض 8.5%، وذلك لتراجع الواردات المصرية من اسبانيا بنسبة 20.2% لتبلغ 483.036 مليون دولار فى مقابل 605.152 مليون دولار، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

واستحوذت إسبانيا على 4.7% من قيمة الصادرات المصرية خلال أول 3 أشهر من 2019، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 350.566 مليون دولار فى مقابل 299.637 دولار خلال نفس الشهر من 2018 بنمو قدره 17%.

ومن أن أهم الصادرات المصرية للسوق الإسبانى خلال الفترة من "يناير- مارس 2018" تمثلت فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 162.252 مليون دولار فى مقابل 111.292 مليون دولار بنمو 45.8%، تليها ملابس وتوابعها من غير المصدرات بقيمة 29.487 مليون دولار فى مقابل 27.022 مليون دولار بنمو 9.1%.

وارتفعت صادرات مصر من الألمونيوم ومصنوعاته لأسبانيا لنحو 7.07 مليون دولار فى مقابل 5.747 مليون دولار بنمو 23%، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 22.931 مليون دولار فى مقابل 19.305 مليون دولار بنمو 18.8%، بينما انخفضت صادرات منتجات كيماوية عضوية لنحو 13.518 مليون دولار فى مقابل 14.871 مليون دولار بتراجع 9.1%.