الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مدفوعة بقطاع التكنولوجيا

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة قليلا اليوم الاثنين، مدفوعة بشركات التكنولوجيا، بينما علق المستثمرون آمالهم على اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شى جين بينغ فى وقت لاحق هذا الأسبوع لخفض حدة التوترات التجارية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 8.48 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 26727.61 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2951.42 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 8.87 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 8040.58 نقطة.