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الأرصاد: طقس شديد الحرارة يوم مباراة المنتخب وننصح المشجعين بغطاء الرأس

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:53 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة يوم مباراة المنتخب وننصح المشجعين بغطاء الرأس درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس يوم الأربعاء المقبل موعد مباراة المنتخب المصرى مع الكونغو فى ثانى مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية، موضحا أنه فى ظل الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة الذى بدأ اليوم الاثنين متوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

 

وأوضح  رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة متوقع أن تصل يوم الأربعاء لـ 39 درجة ، مطمئنا المواطنين بأن الأجواء ستكون لطيفه خلال وقت إقامة المباراة ، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون سبب الاحساس بحرارة الجو .

 

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المشجعين المتوجهين للاستاد لمؤازرة المنتخب ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس واصطحاب غطاء الرأس وكثرة شرب العصائر والمياه الغازية ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى .

 


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