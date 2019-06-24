الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. والعظمى تصل 44 درجة جنوبا

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بدء من اليوم لارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، كأول موجه حارة تتعرض لها البلاد فى فصل الصيف .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة بأغلب أنحاء الجمهورية يمتد للعاصمة .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالعاصمة مع نهاية الأسبوع لـ 40 درجة ولـ 44 درجة بجنوب البلاد، مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الجو، متوقعا انكسار الموجة الحارة مع بداية الأسبوع المقبل.