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الأدلة الجنائية تعاين أثار حريق شقة فى البساتين لحصر الخسائر

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:02 م
الأدلة الجنائية تعاين أثار حريق شقة فى البساتين لحصر الخسائر حريق شقة-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة البساتين، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها وحصر الخسائر والتلفيات، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في البساتين، دون وقوع إصابات.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى البساتين، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
 
 

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