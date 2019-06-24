افتتاح أول دار عرض سينمائى فى الشرقية بالمملكة السعودية

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع فى المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول دار عرض سينمائى فى المنطقة الشرقية، وذلك فى وست أفنيو مول بالدمام.

وقالت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن افتتاح أول دار عرض فى الشرقية بعد الرياض وجدة جاء انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الطموحة بأن تكون المملكة نموذجًا رائدًا فى جميع مجالات الحياة واستلهامًا من التوجهات الاستراتيجية للهيئة فى رفع مستوى الخيارات الترفيهية لدى المواطن والمقيم.

وأضافت الهيئة، وسعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة المنبثق من برامج تحقيق رؤية 2030، مما يسهم فى تنويع فرص الترفيه ويلبى اهتمامات واحتياجات المجتمع.