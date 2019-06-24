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اسقف الكنيسة القبطية بأيرلندا يعين كاهنا جديدا للخدمة فى شرق المملكة المتحدة

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:31 م
اسقف الكنيسة القبطية بأيرلندا يعين كاهنا جديدا للخدمة فى شرق المملكة المتحدة أنبا أنتونى سقف إيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا
كتبت سارة علام

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تمم الأنبا الأنبا أنتونى، أسقف إيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا أمس الأحد طقس رسامة (تعبين) كاهن جديد للخدمة كاهنًا عامًا بالإيبارشية.
 
كان الأنبا أنتونى قد صلى القداس الإلهى أمس بالمركز الثقافى القبطى بمدينة كير بإيرلندا، وعقب صلاة الصلح أتم طقس الشماس الدكتور منير ايليا كاهنًا باسم القس يوحنا.
 
شارك فى الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وبعض من الأمهات راهبات دير الشهيد مارجرجس للراهبات التابع للإيبارشية إلى جانب الشباب المشارك في مؤتمر الشباب المنعقد حاليًا هناك.

الانبا انتوني

كاهن كنيسة بايرلندا

الكنيسة القبطية

اسقف ايرلندا

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