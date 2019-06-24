استهلاك 1.1 مليون طن سولار خلال شهر إبريل الماضي

كتبت – مروة الغول

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل استهلاك السولار حيث بلغ 1.1 مليون طن خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بمعدل استهلاك بلغ 1.2 مليون طن من السولار خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن حجم إنتاج السولار بلغ 537 ألف طن خلال شهر إبريل الماضى من العام الجارى، كما بلغ حجم الإنتاج من السولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 613 ألف طن.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019_2020.