استقرار بورصة دبى بختام التعاملات وسط صعود أسهم العقارات

كتب هانى الحوتى

استقر المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 2639.84 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 97.7 مليون سهم محققة ما قيمته 165.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2319 صفقة ل35 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 11.31%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 5%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.95%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 5.94%.