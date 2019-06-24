استئصال ورم يزن 40 كيلو جراما من سيدة فى مركز أورام طنطا

الغربية محمد طارق

نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، فى استئصال ورم ضخم يزن ما يقرب من 40 كيلو جراما من سيدة تبلغ من العمر 55 عاماً.

وضم الفريق الدكتور محمد عطية استشارى جراحة الأورام، والدكتور معتز خطاب اخصائى جراحه الأورام، والدكتور أحمد نصر نائب جراحة أورام، والدكتورة منى مجاهد استشارى التخدير، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

وأكد الفريق الطبى، أن المريضة كانت تعانى من نزيف مستمر وصعوبة فى التبول والتبرز، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين إصابتها بورم سرطانى، وتم تجهيز المريضة لإجراء العملية، ونجح الفريق الطبى فى استئصال الورم، وخضعت المريضة للملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

من جانبه أكد الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، أن المركز يستقبل مئات الحالات يومياً بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقه بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.