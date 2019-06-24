ارتفاع مساحات الذرة الشامية المنزرعة لـمليون و 43 ألف فدان

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، بشأن زراعات الذرة الشامية، ارتفاع المساحات المنزرعة لـ مليون و43 ألف و329 فدانا، منها الذرة البيضاء 815 ألف و 47 فدانا، والذرة الصفراء 229 ألف فدان، وجارى حصر المساحات المنزرعة للوصول إلى المستهدف.

فيما تواصل مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، نشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومبكرة النضج، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول "العلف الأصفر" ما يتيح للفلاح التعاقد على محصوله بسعر وعائد مجزى، وإطلاق حملة قومية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة للحد من الاستيراد، وتحقيق هامش ربح للفلاحين وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لجميع الزراعات الصيفية، وخاصة الذرة الصفراء لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج للحد من الاستيراد .

وأضاف "يوسف" أنه منذ بداية الزراعات الصيفية يتم صرف جميع الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية "الاصلاح – الائتمان- الاستصلاح، بجميع المحافظات، ولا يوجد أزمات سواء فى الصرف أو الحصص الموردة من شركات الإنتاج، ويتم صرف الأسمدة بلجان معاينة على الطبيعة ورفع الحصر، لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه، وهناك حملات مرورية لحل مشاكل الفلاحين بالأحواض الزراعية لزيادة الإنتاج.