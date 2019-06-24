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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء فى كمبوديا لـ25 حالة وفاة

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:18 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء فى كمبوديا لـ25 حالة وفاة انهيار مبنى ـ صورة أرشيفية
بنوم بنه (أ ش أ)

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أفادت تقارير إعلامية فى كمبوديا اليوم الإثنين بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غربى البلاد إلى 25 حالة وفاة و24 مصابا، وذلك بعد انتشال المزيد من الجثث من بين الأنقاض.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن هذا المبنى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ والإغاثة مازالت مستمرة كما أنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى المكون من 7 طوابق والذى كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن رئيس الوزراء الكمبودى هون سن قد تفقد موقع الحادث فى وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) وتابع الأوضاع مع العديد من وزراء الحكومة المشرفين على عملية الإنقاذ.

يشار إلى أن وزير الإعلام الكمبودى خيو كانهاريث قد أعلن فى وقت سابق أن كافة العمال العاملين بالمشروع من أبناء كمبوديا ويستخدمون المشاريع الإنشائية التى لم يتم الانتهاء منها مقرا لنومهم فى غير أوقات العمل.

 


كمبوديا

انهيار مبنى

انهيار مبنى فى كمبوديا

ضحايا انهيار مبنى بكمبوديا

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