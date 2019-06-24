سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع أسلحة جنوب كازاخستان لقتيل واحد و70 مصابا

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:03 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع أسلحة جنوب كازاخستان لقتيل واحد و70 مصابا حريق فى مستودع أسلحة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 70 آخرون جراء انفجار مستودع أسلحة وذخائر جنوبى كازاخستان.

وقال رئيس المركز الوطنى لطب الطوارئ فى كازاخستان بيرجان أوسبانوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين - إن "23 شخصًا من المصابين تلقوا المساعدة الطبية فى مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات فى شيمكنت وأورد أباسي، كما تم نقل 15 من المصابين بينهم طفلان إلى المستشفى".

وأشار أوسبانوف إلى أنه تم حتى الآن، فتح 15 مركزًا للإجلاء فى كليات ومدارس مدينة شيمكنت، وتعمل هناك 28 مجموعة من فرق الإسعاف، لافتًا إلى وجود 3 طائرات طبية، فى حالة استعداد للتوجه فى أى لحظة إلى منطقة الانفجار، وأوضح أن حالة الجرحى الموجودين فى المستشفى، مستقرة ولا يوجد ما يهدد حياتهم.

من جانبه، أفاد رئيس مقاطعة تركستان فى كازاخستان، أومرزاك شوكييف، بمقتل شخص واحد بسبب سقوط قذيفة على سيارته، ووقعت سلسلة انفجارات - فى وقت سابق اليوم - داخل مستودعات للذخيرة تابعة للفرقة العسكرية رقم 44856 المرابطة فى مدينة آريس بمقاطعة تركستان فى كازاخستان، وتم إعلان حالة الطوارئ هناك وباشرت السلطات إجلاء السكان المقيمين فى منطقة الانفجار.

 


انفجار فى كازاخستان

القوات المسلحة الكازاخية

الجيش الكازاخى

انفجار مستودع اسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. لحظة انفجار فى مستودع للأسلحة والذخائر جنوبى كازاخستان

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:14 م

انفجار فى مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:59 ص

وزير داخلية كازاخستان: اعتقال 4000 شخص فى مظاهرات احتجاجية بالبلاد

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:10 ص

سفير كازاخستان بالقاهرة: زيادة عدد السائحين الكازاخ إلى منتجع شرم الشيخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:31 م

كازاخستان... توقيف 200 متظاهر فى احتجاجات غير مرخصة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:00 ص

رئيس الصين يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع كازاخستان

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

امتحان الدور الثانى للصف الأول الثانوى فيما درسه الطالب فى آخر ترم فقط

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة