ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ230 ألف فدان وجارى استكمال الحصر

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، بشأن متابعة زراعات المحاصيل الصيفية، عن ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن لـ230 ألف فدان الموسم الحالى وجارى حصر المساحات.

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة،فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية لزراعات المحصول الصيفى، موضحا ارتفاع المساحات المنزرعة من القطن إلى 230 ألف فدان وجارى الزراعة والحصر، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لكافة المحاصيل لزيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس مديريات الزراعة، أن هناك تكليفات لكل مديرى المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية وحل مشاكل المزارعين، والتأكد من سلامة عمليات صرف مستلزمات الإنتاج، وتكثيف عمل برامج إرشادية وتدربيى للمزارعين حول عمليات الزراعة الجيدة مع بداية الموسم.