ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ4.1 مليون طن خلال إبريل الماضي

كتبت – مروة الغول

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعى حيث بلغ 4.1 مليون طن خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بجحم إنتاج بلغ 3.4 مليون طن الغاز الطبيعى خلال نفس الشهر من العام 2018.

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، أن حجم إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر إبريل الماضى مقارنة بحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون طن الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال شهر إبريل من العام 2018 .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة انتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019_2020.