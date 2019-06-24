اجتماع إقليمى عربى حول الملكية الفكرية غدا بالجامعة العربية

(أ ش أ)

تعقد أعمال الاجتماع الإقليمى حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر، بمشاركة عدد من الخبراء فى شتى مجالات الملكية الفكرية غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وصرحت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يعكس الدور الهام الذى تقوم به مؤسسات الفكر والرأى فى مجتمعاتنا العربية كونها تعتبر من محركات النمو الاقتصادى الأساسية لما تقوم به من دور فعال للحكومات وصناع القرار وتقديم المشورة لهم بهدف التثقيف والتنوير وإنجاز المشروعات التنموية.

وأضافت أن الاجتماع يأتى فى إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتنظمه إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية.

ويتناول الاجتماع علاقة مؤسسات الفكر بالملكية الفكرية ودورها فى خدمة العلم والتكنولوجيا والابتكارات وذلك لتحقيق منفعة اقتصادية وتحسين حياة الملايين من البشر.

سيشارك فى هذا الاجتماع ممثلو الدول العربية المختصون بقضايا الملكية الفكرية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.