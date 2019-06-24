اتحاد المهندسين العرب يجتمع بتونس لمناقشة الهندسة والأمن الغذائى فى أفريقيا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الاتحاد يعقد اليوم، ندوة دولية، بعنوان "الهندسة والأمن الغذائى فى إفريقيا"، التى ينظمها الاتحاد العالمى للمنظمات الهندسية بالتعاون مع أمانة المهندسين التونسية، بتونس، مشيرا إلى أن فعاليتها تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وأضاف الحديثى، فى بيان، أن الندوة ستعرض وتناقش العديد من الأوراق المقدمة من مختلف الهيئات الهندسية الأفريقية والعربية، بهدف وضع توصيات ومقترحات تخدم مسيرة الأمن الغذائى الأفريقى كركيزة أساسية للأمن الغذائى العربى والعالمى إذا احسن استثماره وتوفرت له الموارد المالية اللازمة والإرادة السياسية.

وأشار الحديثى إلى أنه سيتم عقد الاجتماع السنوى لرؤساء الهيئات الهندسية العربية بالتزامن مع الندوة الدولية، لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات فى المجلس الأعلى فى الاجتماع السابق، وكذلك مناقشة الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال الفترة الماضية والاقتراحات التى سيتم تنفيذها الفترة القادمة، إضافة إلى مناقشة المؤتمرات والندوات وورش العمل التى ستعقد فى الفترة القادمة فضلا عن المشاريع التى أقر انجازها المجلس الأعلى وكذلك الأمور الإدارية والمالية المتعلقة باتحاد المهندسين العرب.